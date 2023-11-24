Montella çalışmalara şimdiden başladı

Efe Kaan Sıhlaroğlu - Semih Kılıçsoy - Can Uzun
A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiği kısa sürede ay-yıldızlıları 2024 Avrupa Sampiyonası'na (EURO 2024) grup lideri olarak taşıyan teknik direktör Vincenzo Montella, haziranda başlayacak finaller öncesi kadro çalışmalarına başladı.
İtalyan teknik adamın en son kadroya dahil ettiği genç isimlerden Kenan Yıldız, gerek Almanya gerkse Galler maçında futbol otoritelerinden tam not aldı. A Milli Takım'a yeni yıldızlar kazandırmak isteyen Montella'nın 3 yeni genç oyuncuyu radarına aldığı öğrenildi.
İtalyan çalıştırıcı, ilk olarak Almanya Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'u Mart 2024'teki hazırlık döneminde kadroya dahil etmeyi planlıyor. Fiziği ve top tekniğiyle dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, daha çok 10 numara pozisyonunda görev alıyor. Hedefteki bir diğer oyuncu ise Efe Kaan Sıhlaroğlu olarak öne çıkıyor. Bir başka Alman ekibi Karlsruhe'de forma giyen 18 yaşındaki futbocu; 6,8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.
Milli formayı uzun yıllar taşıması beklenen bir diğer isimse Semih Kılıçsoy. U19 Milli Takımı'nda forma giyen, uzun yıllardır yaşanan forvet sıkıntısını çözmesi beklenen ve Avrupa'nın birçok önemli kulübü tarafından takip edilen Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı da A Milli Takım'da forma giymek için şans bekliyor.