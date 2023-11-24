|
Spor

Montella çalışmalara şimdiden başladı

A Milli Futbol Takımımızı, 2024 Avrupa Sampiyonası'na götürme başarısı gösteren teknik direktör Vincenzo Montella, finallere daha genç bir takımla çıkmaya hazırlanıyor. İtalyan teknik adam, 2'si Almanya kökenli 3 oyuncuyu kadroya almayı planlıyor.

09:52 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 10:35 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Efe Kaan Sıhlaroğlu - Semih Kılıçsoy - Can Uzun

Efe Kaan Sıhlaroğlu - Semih Kılıçsoy - Can Uzun

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiği kısa sürede ay-yıldızlıları 2024 Avrupa Sampiyonası'na (EURO 2024) grup lideri olarak taşıyan teknik direktör Vincenzo Montella, haziranda başlayacak finaller öncesi kadro çalışmalarına başladı.


İtalyan teknik adamın en son kadroya dahil ettiği genç isimlerden Kenan Yıldız, gerek Almanya gerkse Galler maçında futbol otoritelerinden tam not aldı. A Milli Takım'a yeni yıldızlar kazandırmak isteyen Montella'nın 3 yeni genç oyuncuyu radarına aldığı öğrenildi.





Almanya'dan 2 isim

İtalyan çalıştırıcı, ilk olarak Almanya Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'u Mart 2024'teki hazırlık döneminde kadroya dahil etmeyi planlıyor. Fiziği ve top tekniğiyle dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, daha çok 10 numara pozisyonunda görev alıyor. Hedefteki bir diğer oyuncu ise Efe Kaan Sıhlaroğlu olarak öne çıkıyor. Bir başka Alman ekibi Karlsruhe'de forma giyen 18 yaşındaki futbocu; 6,8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.




Golcü adayı Semih Kılıçsoy

Milli formayı uzun yıllar taşıması beklenen bir diğer isimse Semih Kılıçsoy. U19 Milli Takımı'nda forma giyen, uzun yıllardır yaşanan forvet sıkıntısını çözmesi beklenen ve Avrupa'nın birçok önemli kulübü tarafından takip edilen Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı da A Milli Takım'da forma giymek için şans bekliyor.


#A Milli Takım
#Vincenzo Montella
#Can Uzun
#Efe Kaan Sıhlaroğlu
#Semih Kılıçsoy
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 10. haftasında Bologna'ya 87-79 mağlup oldu: Başantrenör Dimitris Itoudis oyundan atıldı