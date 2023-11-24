Montella çalışmalara şimdiden başladı

İtalyan çalıştırıcı, ilk olarak Almanya Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'u Mart 2024'teki hazırlık döneminde kadroya dahil etmeyi planlıyor. Fiziği ve top tekniğiyle dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, daha çok 10 numara pozisyonunda görev alıyor. Hedefteki bir diğer oyuncu ise Efe Kaan Sıhlaroğlu olarak öne çıkıyor. Bir başka Alman ekibi Karlsruhe'de forma giyen 18 yaşındaki futbocu; 6,8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.