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Trabzonspor'un kalecisi Muhammet Taha Tepe Mertens'e geçit vermedi: İşte o kurtarış

Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Bordo-mavililerde maç öncesi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi koruyan Muhammet Taha Tepe, maç içerisinde yaptığı kurtarışla sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammet Taha Tepeden harika kurtarış: Tıkla izle
Muhammet Taha Tepe'den harika kurtarış

Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Bordo-mavililerde maç öncesi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi koruyan Muhammet Taha Tepe, maç içerisinde yaptığı kurtarışla sosyal medyada gündem oldu.

2001 doğumlu kaleci, karşılaşmanın 31. dakikasında Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in vuruşunu kurtarmayı başardı. Bu kurtarıştan sonra Mertens büyük bir üzüntü yaşarken, Taha Tepe'yi ise takım arkadaşları tebrik etti.

İşte Mertens'in şutu, Taha Tepe'nin kurtarışı:
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