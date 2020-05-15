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Mustafa Cengiz'in doktoru açıkladı: "Başkan kemoterapi sürecine girecek"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ameliyat olduğu hastaneden taburcu edildi. Cengiz'in son durumuna ilişkin doktoru açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Cengiz

Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ameliyat olduğu hastaneden taburcu edildi. Cengiz'in son durumuna ilişkin doktoru açıklamalarda bulundu.

Doktor Uğur Hoca'nın açıklamaları şöyle;

"Mustafa Cengiz'in beyin ve beyinciğinde toplam 3 tane tümör vardı onu temizledik. Bundan sonraki süreç kemoterapi süreci. Kendisinin maşallahı var. Tek sıkıntı uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırdı. Bunu kendisine yasakladım."

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak;

  • "Hocamızdan Allah razı olsun. Hastaneden mutlu ayrılıyoruz. Başkanımızın durumu gayet iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Çok ağır bir ameliyat geçirmesine rağmen başkanımız yürüyerek, arabasına binip gitti."

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay;

  • "Doktorumuza şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımız en kısa sürede eski sağlığına kavuşacaktır. Galatasaray'ı daha iyi yönetmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."


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