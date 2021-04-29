Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Mustafa Denizli gelir gelmez 6 ismi kadro dışı bıraktı
FUTBOL FUTBOL

Mustafa Denizli gelir gelmez 6 ismi kadro dışı bıraktı

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, önlerinde ciddi sınavlar olduğunu söyleyerek, "Buraya laf olsun diye gelmedim. Hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" dedi. Deneyimli teknik adamın talebi doğrultusunda 6 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Denizli gelir gelmez 6 ismi kadro dışı bıraktı
Mustafa Denizli takımın başında ilk idmanına çıktı.

TFF 1. Lig’de Play-Off mücadelesi veren Altay’da teknik direktör Mustafa Denizli takımıyla ilk antrenmanını dün yaptı. Deneyimli teknik adam antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu. 38 yıl aradan sonra Altay’a dönen Mustafa Denizli, "Her Altaylının kalbinde benim algım farklı. Her Altaylının da bendeki algısı çok farklı. Dolayısıyla bugün kulübe ilk kez antrenmana çıkıp onlarla beraber olmak benim adıma da camia adına da heyecan verici. Benim için fazlasıyla gurur verici" dedi.

"Buraya laf olsun diye gelmedim"

Play-Off’a çok kısa bir süre kaldığını anımsatan Denizli, "Bu sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız. İnşallah düşündüğümüz her şeyi gerçekleştireceğiz. Önümüzde bizi bekleyen ciddi bir sınav var. Ama buraya laf olsun diye gelmedim. İnandığım için, bu kulübe yıllarımı verdiğim için, bu kulüpte bu kadar uzun süre hizmet yaptıktan sonra burada görev almak benim adıma kaçınılmaz oldu. İlk antrenmanımızı tamamladık, çocuklardan memnunum. Tahmin ediyorum ki her geçen saatte onlar da benim ne istediğimi anlayacaklar. Hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" ifadelerini kullandı.

6 futbolcu kadro dışı

Öte yandan kulübe gelmeden önce kadronun çok geniş olduğunu ve sayının düşürülmesi gerektiğini söyleyen Mustafa Denizli harekete geçti.

71 yaşındaki teknik adamın talebi doğrultusunda Yekta Kurtuluş, Lokman Göre, İlhan Depe, Abdullah Aydın, Harun Alpsoy ve Gencer Cansev’in kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Mustafa Denizli'den Altay'a şartlı 'evet'
SPOR
Mustafa Denizli'den Altay'a şartlı 'evet'


Abone Ol Google News
Yasak öncesi korkutan görüntü

Yasak öncesi korkutan görüntü

​Kırmızı kategorideki şehirde yasaklar yanlış anlaşıldı.
Görüntülü doğum

Görüntülü doğum

​Yoldaki eşeğe veterinerle konuşarak doğum yaptırdı.
Tam kapanmada açık tutulacak

Sağlık Bakanlığından yeni genelge

Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklama.

Areda Piar 'halk ekmek' araştırmasının sonuçları açıkladı.

​Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca Rusya'ya gidecek

İçişleri'nden yeni genelge

İçişleri'nden yeni genelge

Görev belgesi düzenlenmesine dair merak edilenler açıklandı.

Elazığ'da heyecanlandıran keşif

Elazığ'da heyecanlandıran keşif

Köylüler buldu: Hayal bile edemeyeceğimiz bir yer.

​Elektrik ve doğal gaz faturaları için sürpriz karar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.