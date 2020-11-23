SERİE A

Napoli Milan maç özeti ve gollerini izle

Ibrahimovic Milan'ı sırtlamaya devam ediyor

Serie A'da Napoli'ye konuk olan Milan, Zlatan Ibrahimovic'in iki gol attığı maçı 3-1 kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 87 dakika görev yaptı. Napoli-Milan maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Zlatan bu sezonki gol sayısını 11'e yükseltti.

Zlatan bu sezonki gol sayısını 11'e yükseltti.

Fotoğraf: CIRO DE LUCA / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında lider Milan, deplasmanda Napoli'yi 3-1 yendi.

Zlatan'dan 2 gol

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk ekip Milan, 20. dakikada İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile 1-0 öne geçti.

Bu golle Milan, ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarının 54. dakikasında kırmızı-siyahlılar, Ibrahimovic'in bir kez daha fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

Takım arkadaşları attığı gollerden sonra Zlatan'ı tebrik etti.
Takım arkadaşları attığı gollerden sonra Zlatan'ı tebrik etti.
Reuters

Mertens Napoli'yi umutlandırdı


Ev sahibi Napoli, 63. dakikada Belçikalı golcü Dries Mertens ile farkı 1'e indirerek, skoru 2-1 yaptı.

Bakayoko kırmızı gördü


65. dakikada Napoli'nin Fransız oyuncusu Tiemoue Bakayoko, rakibine yaptığı faulle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Gol perdesini Hauge kapattı


Karşılaşmanın son anlarında konuk ekip, oyuna sonradan giren Norveçli Jens Petter Hauge ile 90+5.dakikada bir gol daha bularak maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti.

Hauge'nin gol vuruşu
Hauge'nin gol vuruşu

Napoli-Milan maç özeti;

Hakan 87 oynadı

Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da karşılaşmada 87 dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı.

  • Napoli'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Milan, puanını 20'ye yükseltti ve hem yenilmezlik serisini hem de lig liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 3. mağlubiyetini alan Napoli ise 14 puanla, 6. sırada yer aldı.

Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farka koştu
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farka koştu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 11'inci hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etti.Yusuf Yazıcı'dan resitalMilli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 31'inci dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.Lille'de karşılaşmanın ikinci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 51'inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci gölünü kaydetti. Lille'in diğer gollerini ise 57'nci dakikada Luiz Araujo ve 90'ıncı dakikada Jonathan David attı. Yusuf Yazıcı, Araujo'nun golünde asisti yapan isim oldu.2⃣ buts1⃣ passe dé&#39;𝑴 𝑨 𝑬 𝑺 𝑻 𝑹 𝑶 pic.twitter.com/3stoNeT5J8&mdash; LOSC (@losclive) November 22, 2020 Maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Lille puanını 22'ye yükselterek ligde 2. sıraya yerleşti. Lorient ise 8 puanla 18'inci sırada kaldı.Lille-Lorient maç özetini izlemek için tıklayın Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı: Rekor fiyata satacaklar

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