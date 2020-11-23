Ibrahimovic Milan'ı sırtlamaya devam ediyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında lider Milan, deplasmanda Napoli'yi 3-1 yendi.

Zlatan'dan 2 gol

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk ekip Milan, 20. dakikada İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile 1-0 öne geçti.

Bu golle Milan, ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarının 54. dakikasında kırmızı-siyahlılar, Ibrahimovic'in bir kez daha fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

Mertens Napoli'yi umutlandırdı





Ev sahibi Napoli, 63. dakikada Belçikalı golcü Dries Mertens ile farkı 1'e indirerek, skoru 2-1 yaptı.

Bakayoko kırmızı gördü





65. dakikada Napoli'nin Fransız oyuncusu Tiemoue Bakayoko, rakibine yaptığı faulle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Gol perdesini Hauge kapattı





Karşılaşmanın son anlarında konuk ekip, oyuna sonradan giren Norveçli Jens Petter Hauge ile 90+5.dakikada bir gol daha bularak maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti.

Napoli-Milan maç özeti;

Hakan 87 oynadı

Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da karşılaşmada 87 dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Napoli'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Milan, puanını 20'ye yükseltti ve hem yenilmezlik serisini hem de lig liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 3. mağlubiyetini alan Napoli ise 14 puanla, 6. sırada yer aldı.