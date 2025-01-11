Nurettin Açıkalın: Taraftardan fazla bizim de isyanımız var

Nurettin Açıkalın, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.





Karşılaşmanın hemen başında yedikleri golle geriye düştüklerini anlatan Açıkalın, daha sonra tüm çabalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını aktardı.





Konsantrasyon sorunu yaşadıklarını dile getiren Açıkalın, "Geçen hafta itibarıyla takımda birçok görüşme yaptım. Oyuncularımızla da görüştüm. Oyuncularımızın ortak kanaati bir konsantrasyon eksikliği olduğunu yönünde. Bunun üzerinde yoğunlaşmak istiyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eksikleri, moralsiz olmalarına neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Nitekim bunu da yapıyoruz" diye konuştu.





Samsunspor karşısında kötü oynamadıklarını söyleyen Açıkalın, "En azından oyuncularımızı istekli gördük. Bireysel hatalarımız oldu, gol de öyleydi. Dolayısıyla şu anda yapacak bir şey yok. İkinci yarı başlıyor. Gelecek haftayı bay geçeceğiz. Daha sonra Sivas'a gideceğiz. Yine aynı şekilde azimle, kararlılıkla çalışacağız. İnşallah gülenin biz olacağını umut ediyoruz. Bu azimle, umutla görevimizin başında devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.













Nurettin Açıkalın, bazı taraftarların maçın son bölümünde teknik direktör Sinan Kaloğlu'nu istifaya çağırmasıyla ilgili, "Taraftardan fazla bizim de isyanımız var. Yani biz de istiyoruz ki takımımız galip gelsin. Taraftarımız bizden de fazla üzülüyor. Hocaya da 'istifa' diyebilir, yönetime de yapabilir. Oyunculara da tepki gösterebilir. Mağlupken bu tepkileri anlayışla karşılamak lazım" değerlendirmesinde bulundu.





Açıkalın, "Sinan Kaloğlu'ndan istifa dilekçesi gelirse, kabul edecek misin?" soruna, "Konuşuruz yönetimimizde. Tek başıma vereceğim bir karar değil. Yönetim kuruluna sunarız. Orada ortak bir karar alırız. Şu an Sinan hoca ile bir görüşmem olmadı. Kulübe geçeceğim, bir konuşma gereği olursa orada konuşuruz." yanıtını verdi.















