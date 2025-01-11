Samsunspor, maçın ilk dakikasında bulduğu golle Kayserispor deplasmanından 3 puanla döndü. Kayserispor-Samsunspor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de 19. hafta açılış maçında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 43. saniyede Marius Mouandilmadji kaydetti.
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti. Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor ise 16 puanda kaldı.
1. dakikada Reeder Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
24. dakikada sol kanattan Bola'nın ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Maçın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
48. dakikada Cardoso’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bahoken’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
51. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner’in vuruşunu kaleci Onurcan çıkardı.
90+4. dakikada Hasan Ali’nin ortasında Boa Morte’nin vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Samsunspor savunması topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.