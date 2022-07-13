Oğulcan Çağlayan sessizliğini bozdu

Galatasaray'ın 26 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, açıklamalarda bulundu.

Çağlayan, Galatasaray'a geldiği günden bu yana ilk kez temiz bir dönem yaşadığını dile getirerek, "Hep bir şeylerle uğraşmak zorunda bırakıldım. Cezalar vs. Kariyerinde kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim. İnşallah bu sene hem benim adıma hem de takım adına çok iyi geçer. Kendimi çok iyi hissediyorum, çok iyi çalışıyorum. İnşallah Okan hocayla beraber kendi kariyerim için yeni bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.