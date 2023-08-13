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Spor

Okan Buruk: Toparlanma aşamasındayız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'la 0-0 berabere kalınan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

00:41 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Oyunda kendi kalitemizin altında işler yaptık. Daha hızlı oynamalıydık. Geriden oyun kurarken daha net ve pas hızını, kalitesini daha net şekilde ortaya koymalıydık. Biz daha iyi olacağız."


"Burayı en kayıpsız şekilde geçemeye çalışıyoruz. Kayserispor zaman zaman bizden daha çok istedi. Bir sonraki maç farklı olacak. Takımımız oynadıkça forma girecek. Oyun olarak çok mu umutlu oldunuz derseniz, pozisyona girdik, üstünlük kurduk ama maç boyunca bunu yapamadık."


"İki takım için zor bir atmosfer vardı. Hava sıcaklığı ve Kayserisporlu oyuncuların yerde kalması, oyunun hızını ve kalitesini düşürdü."




#Okan Buruk
#Galatasaray
#Süper Lig
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