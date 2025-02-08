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Ömer Erdoğan'dan maç saati açıklaması: Eski Sivas soğukları yok

Ömer Erdoğan'dan maç saati açıklaması: Eski Sivas soğukları yok

22:258/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Ömer Erdoğan
Teknik direktör Ömer Erdoğan

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş yenilgisi sonrası konuştu. Erdoğan, siyah-beyazlı taraftarların maç saatinden dolayı kendisine yönelik yaptığı tezahüratlara yanıt verdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör Ömer Erdoğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan şöyle konuştu:
'Tehlikeli bölgesel uzaklaşmak istiyorduk ama başaramadık'

"Çok üzgünüz. Bugün böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlubiyeti hak ettiğimiz futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Bazı talihsizlikler yaşadık. Talihsiz bir gol yedik. Tolga ve Ziya gibi futbolcuların sakatlanıp çıkması bizim işimizi daha zorlaştırdı. Hamleler yaptık, ikinci yarı çok üretken olmadık. İstemediğimiz bir sonuç. Tehlikeli bölgesel uzaklaşmak istiyorduk ama başaramadık. Yarından itibaren Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacağız"


'Futbolcular gitmek istemiyor'

"Kontenjanımız dolu, bazı oyuncularla devam etmeyeceğimizi söyledik ancak futbolcular gitmek istemiyor. Yine arayışlarımız devam ediyor. Aslında ihtiyacımız da var. Rekabete girecek oyuncuya ihtiyacımız var ama sonuç alamadık"

'Eski Sivas soğukları yok'

"O konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Başka bir şey derdim de o seviyeye düşmek istemiyorum. Beşiktaş taraftarı maç saati ile ilgili tepki gösterdi bana. Bu maç saati 14 gün önce belirlendi. Ben buna tek başıma karar verecek yetkide değilim. Oyuncular da maçın aynı saatte oynanmasını istediler. Eski Sivas soğukları yok. Biz bu konuda bir değişikliğe gitmedik. Sosyal medyada farklı yansıtılıyor. Onların seviyesine düşmeyeceğim"





#Sivasspor
#Ömer Erdoğan
#Beşiktaş

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