Osman Zeki Korkmaz: Beşiktaş'ın kalesine gelen topların gol olduğunu biliyorduk

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Georges-Kevin N'Koudou ve 39. dakikada Wout Weghorst kaydetti. İstanbulspor'un gollerini ise 26. dakikada Ersin Destanoğlu kendi kalesine ve 86. dakikada Ali Yaşar attı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini söyledi. Korkmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fark olmadığını gösterdik"

"Hikayenin sonu nerede biter bilmiyorum ancak biz geçen sezon bir Süper Lig takımı gibi çalışıyorduk. Diğer takımlar çok fazla harcamalar yapsa da biz, diğer takımlarla aramızda bu harcamalar kadar fark olmadığını gösterdik. Beşiktaş'a başarılar diliyorum."

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"Beşiktaş'ın böyle gol yediğini biliyorduk"

"Uzak mesafeden şutlara çok çalıştık. Beşiktaş'ın kalesine gelen topların bu şekilde olduğunu biliyorduk ve sonuca ulaştık."

SPOR ÖZET | İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2



