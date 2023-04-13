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Spor

ÖZET | Çaykur Rizespor-Sakaryaspor: 2-1

TFF 1. Lig'de zirve yarışını ilgilendiren bir karşılaşma oynandı. Çaykur Rizespor, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yenik düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti ve Süper Lig hedefi doğrultusunda kritik bir 3 puan kazandı.

21:12 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rizesporlu futbolcuların gol sevinci.

Rizesporlu futbolcuların gol sevinci.

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti ve puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar;

6. dakikada Alper Potuk’un ortasında ceza sahası içinde Benhur Keser’in şutunu kaleci Cihan Topaloğlu kornere çeldi.

42. dakikada Benhur Keser’in kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

44. dakikada Alper Potuk’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Benhur Keser’in kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

GOL!

52. dakikada Milosevic’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dimitrov’un sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1

GOL!

54. dakikada Halil İbrahim’in köşe atışında ceza sahası içinde John Mary kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

GOL!

90+8. dakikada Alper Potuk’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serhat Akyüz’ün topa elle müdahalesi sonucu hakem Sarper Barış Saka, VAR’dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Bolasiye topu filelere yolladı. 2-1



#Çaykur Rizespor
#Sakaryaspor
#TFF 1. Lig
38 dakika önce
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