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Spor

ÖZET | İstanbulspor-Başakşehir: 1-0

Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan daha aldı. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:06 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbulspor, Fatih Tekke takımın başına geldikten sonra şu ana kadar 19 puan topladı.

İstanbulspor, Fatih Tekke takımın başına geldikten sonra şu ana kadar 19 puan topladı.

Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, Başakşehir'i konuk etti. Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi maçı 1-0 kazandı.


Baştan sona çekişmeli geçen maçta ev sahibinin tek golünü 45+7'de Emeka Friday Eze kaydederken 60. dakikada Emir Kaan'ın golü VAR'dan iptal edildi.


Bu sonuçla birlikte İstanbulspor çok kritik bir galibiyet alarak puanını 27 yaparak 15. sıraya çıktı. Başakşehir ise 45 puanda 5. sırada kaldı.


İstanbulspor-Başakşehir 1-0 maç özeti



#Süper Lig
#İstanbulspor
#Başakşehir
#Emeka Friday Eze
1 saat önce
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