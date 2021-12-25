Paşa'dan kritik 3 puan

Ligin 18. haftasında Kasımpaşa ile Altay karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Umut Bozok, karşılaşmada kullandığı penaltı bir penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.
Konuk takımda Cebrail Karayel, 67. dakika ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
12 maçtır kazanamayan Altay, 18 puanda kaldı. 7 maçlık galibiyet hasretine sona veren Kasımpaşa ise puanını 15'e yükseltti.