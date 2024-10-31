Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Trendyol 1. Lig takımı Siltaş Yapı Pendikspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Pendikspor sahasında 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'a uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup oldu.
Ayvalıkgücü'ne galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Ali Habeşoğlu ve 105. dakikada Yavuz Selim Taşer attı.
Pendikspor'un tek golünü 90+5. dakikada Gökcan Kaya kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor kupaya veda etti. 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor bir üst tura yükseldi.