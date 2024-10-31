Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Pendikspor sahasında 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'a uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup oldu.

Ayvalıkgücü'ne galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Ali Habeşoğlu ve 105. dakikada Yavuz Selim Taşer attı.

Bu sonucun ardından Pendikspor kupaya veda etti. 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor bir üst tura yükseldi.