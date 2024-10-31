Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Pendikspor'a şok: Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine elendi

Pendikspor'a şok: Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine elendi

17:4331/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pendikspor kupaya veda etti.
Pendikspor kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Trendyol 1. Lig takımı Siltaş Yapı Pendikspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Pendikspor sahasında 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'a uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup oldu.


Ayvalıkgücü'ne galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Ali Habeşoğlu ve 105. dakikada Yavuz Selim Taşer attı.


Pendikspor'un tek golünü 90+5. dakikada Gökcan Kaya kaydetti.


Bu sonucun ardından Pendikspor kupaya veda etti. 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor bir üst tura yükseldi.


PENDİKSPOR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇ ÖZETİ

Pendikspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçının özetini izlemek için


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SONUÇLARI



#Pendikspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Ayvalıkgücü Belediyespor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu