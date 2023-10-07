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Spor

Pendikspor-Sivasspor: 2-3

Süper Lig'de Sivasspor, gol düellosuna sahne olan maçta Pendikspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:26 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor, İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü.

Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor, İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü.

Ligin 8. haftasında Sivasspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Modou Barrow, 57. dakikada Rey Manaj ve 76. dakikada Aaron Appindangoye kaydetti.


Ev sahibi takımın gollerini 68. dakikada Erecan Yardımcı ve 74. dakikada Gökcan Kaya attı.


Sivasspor bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Pendikspor ise 4 puanda kaldı.


Pendik Stadı’nda ilk Süper Lig maçı

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Pendikspor, tarihinde ilk kez Pendik Stadı’nda Süper Lig karşılaşmasına çıktı.


Geçen sezon 1. Lig’deki maçlarını Pendik Stadı’nda oynayan kırmızı-beyazlıların bu yıl Süper Lig’e yükselmesiyle stadyum bakıma alınmıştı. Bu dönemde Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı’nda oynadı. Tamamlanan bakımın ardından kırmızı-beyazlı takım, Sivasspor karşılaşması ile Pendik Stadı’nda ilk kez Süper Lig maçına çıktı.


Pendikspor 2-3 Sivasspor maç özetini izlemek için









#Süper Lig
#Pendikspor
#Sivasspor
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Gol düellosunda Sivasspor deplasmanda Pendikspor’u 3-2 mağlup etti | ÖZET