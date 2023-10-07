Sivasspor bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Pendikspor ise 4 puanda kaldı.

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Pendikspor, tarihinde ilk kez Pendik Stadı’nda Süper Lig karşılaşmasına çıktı.

Geçen sezon 1. Lig’deki maçlarını Pendik Stadı’nda oynayan kırmızı-beyazlıların bu yıl Süper Lig’e yükselmesiyle stadyum bakıma alınmıştı. Bu dönemde Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı’nda oynadı. Tamamlanan bakımın ardından kırmızı-beyazlı takım, Sivasspor karşılaşması ile Pendik Stadı’nda ilk kez Süper Lig maçına çıktı.