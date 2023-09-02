Pendikspor-Alanyaspor
Süper Lig'in 4.haftasında Pendikspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Corendon Alanyaspor, 88. dakikada Loide Augusto ile 1-0 öne geçti.
Maçı bırakmayan ev sahibi Pendikspor, 90+3. dakikada Berkay Sülüngöz ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Pendikspor puanını 3'e, Alanyaspor ise 6'ya çıkardı.
Pendiskpor-Alanyaspor maç özeti
12. dakikada Oscar Romero’nun sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
42. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Augusto’nun, Gökcan Kaya’nın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde maçın hakemi Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca’nın yerden sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erdem meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada sağ taraftan Janvier’in pasında topla buluşan Novais’in ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
56. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde Gökcan Kaya’nın sol taraftan arka direğe yaptığı ortada Diaby topu kafayla penaltı noktasına çıkardı. Diaby’nin röveşatasında meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
64. dakikada rakibinden sıyrılarak topla ilerleyen Janvier’in ceza yayında yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem’de kaldı.
83. dakikada Romero’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Halil Akbunar’ın, ceza sahası içi sol çaprazdan kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Arka direkte dönen topa Thuram’ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
88. dakikada Javier’in kendi yarı alanından ara pasında topu alan Augusto’nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
90+3. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Sequeira’nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Berkay, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1