Real Madrid'de bir ayrılık daha! Son maçına çıkıyor

İspanya La Liga’da sezonun son haftasına girilirken, Real Madrid cephesinde şampiyonluk mücadelesinin ötesinde, kulüp tarihine geçecek duygusal bir ayrılık yaşanıyor. Eflatun-beyazlı kulüp, hem altyapısından yetişen efsane kaptanı Dani Carvajal'ın hem de savunmanın lider isimlerinden David Alaba’nın sözleşmelerinin bitimiyle birlikte takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

Cumartesi akşamı Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao müsabakası, her iki oyuncunun Madrid taraftarının önünde son kez boy göstereceği tarihi bir geceye sahne olacak.

Real Madrid, 5 sezondur savunma hattında liderlik rolünü üstlenen 33 yaşındaki Avusturyalı stoper David Alaba’nın da takımdan ayrılacağını yayınladığı resmi bir bildiriyle duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid ve David Alaba, kulübümüzdeki oyuncu kariyerini bu sezon sonunda sonlandırma konusunda anlaşmaya varmışlardır. Real Madrid, tarihimizin en başarılı dönemlerinden birine damgasını vuran bir ekibin parçası olan bu oyuncuya olan minnettarlığını ve tüm sevgisini ifade etmek ister."







