Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid'de bir ayrılık daha! Son maçına çıkıyor

Real Madrid'de bir ayrılık daha! Son maçına çıkıyor

19:3322/05/2026, Cuma
G: 22/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Real Madrid'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanacak.
Real Madrid'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanacak.

Real Madrid’de bir dönemin perdesi kapanıyor. Eflatun-beyazlılar, La Liga’nın son haftasında Athletic Bilbao’yu konuk edeceği maçla birlikte iki büyük isme, Dani Carvajal ve David Alaba’ya veda etmeye hazırlanıyor.

İspanya La Liga’da sezonun son haftasına girilirken, Real Madrid cephesinde şampiyonluk mücadelesinin ötesinde, kulüp tarihine geçecek duygusal bir ayrılık yaşanıyor. Eflatun-beyazlı kulüp, hem altyapısından yetişen efsane kaptanı Dani Carvajal'ın hem de savunmanın lider isimlerinden David Alaba’nın sözleşmelerinin bitimiyle birlikte takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

Cumartesi akşamı Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao müsabakası, her iki oyuncunun Madrid taraftarının önünde son kez boy göstereceği tarihi bir geceye sahne olacak.

Real Madrid, 5 sezondur savunma hattında liderlik rolünü üstlenen 33 yaşındaki Avusturyalı stoper David Alaba’nın da takımdan ayrılacağını yayınladığı resmi bir bildiriyle duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid ve David Alaba, kulübümüzdeki oyuncu kariyerini bu sezon sonunda sonlandırma konusunda anlaşmaya varmışlardır. Real Madrid, tarihimizin en başarılı dönemlerinden birine damgasını vuran bir ekibin parçası olan bu oyuncuya olan minnettarlığını ve tüm sevgisini ifade etmek ister."



#Real Madrid
#David Alaba
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşsizlik maaşı ödemelerinde tarih değişti: Bakan Işıkhan duyurdu