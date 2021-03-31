Spor Ronaldonun fırlattığı kaptanlık pazubandı, SMA hastası bebek için açık artırmaya çıkarıldı
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Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık pazubandı, SMA hastası bebek için açık artırmaya çıkarıldı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile 27 Mart Cumartesi günü oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine maddi destek sağlayacak.

Haber Merkezi AA
Ronaldonun fırlattığı kaptanlık pazubandı, SMA hastası bebek için açık artırmaya çıkarıldı
Cristiano Ronaldo, hakemin kararına çok sinirlenmişti.

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, 2-2 berabere biten maçın ardından stat görevlilerinden biri, Ronaldo'nun pazubandını alarak ülkedeki bir yardım kuruluşuna teslim etti.

Dünya futbol gündemini bir süredir meşgul eden pazuband, geliri SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere açık artırmayla satışa sunuldu. Tahmini beklenen gelir ise 2.5 milyon euro.

  • 36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan-Portekiz karşılaşmasının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

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