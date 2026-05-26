Samet Akaydin'in menajeri açıkladı: Hazirana kadar imzalayacağız

11:5126/05/2026, Salı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Maçta Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydin (3) da forma giydi.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin'in menajeri dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Milli futbolcu Samet Akaydin, yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayamazken, Süper Lig'den ve birçok Avrupa kulübünden talibi olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre milli futbolcunun temsilcisi FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, Samet Akaydin'in geleceğiyle ilgili konuştu.

Yurtgüven, "Süper Lig, Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin'e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır" dedi.



