Samet Akaydin'in menajeri açıkladı: Hazirana kadar imzalayacağız

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin'in menajeri dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Milli futbolcu Samet Akaydin, yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayamazken, Süper Lig'den ve birçok Avrupa kulübünden talibi olduğu öğrenildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre milli futbolcunun temsilcisi FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, Samet Akaydin'in geleceğiyle ilgili konuştu.
Yurtgüven, "Süper Lig, Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin'e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır" dedi.