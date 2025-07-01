Şampiyon oldu futbolu bıraktı

Bünyan Belediyespor, buruk bir şampiyonluk yaşadı. İkinci Küme Play-Off finalinde Erciyes İdmangücü’ü 4-3 yenerek şampiyon olan yeşil beyazlı takımın Kaptanı Nurettin Batar maç sonu futbolu bıraktı. Karşılaşma sonrasında sahayı takım arkadaşları ve taraftarlarının omuzunda terk eden tecrübeli oyuncu; 30 yıllık aktif futbol hayatına nokta koymuş oldu. Duygu anlar yaşayan 46 yaşındaki oyuncu; "Futbola 94 yılında Bünyan Belediyespor’da başladım. Eğrisöğüt Yaylaspor, Güneşspor, Gaziosmanspor, Sosun Birlikspor, Anayurt Finalspor, Ambar Kızılırmakspor formaları giydikten sonra yeniden BünyanBelediyespor’a döndüm. En büyük hayalim oğlum Furkan ile aynı takımda futbol oynamaktı. Çok şükür Allah o günü bana nasip etti. Futbola başladığım Bünyan Belediyespor’da oğlumla beraber şampiyonluk yaşayarak 46 yaşında amatör liglere veda ediyorum" dedi.