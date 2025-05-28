Şampiyon Trabzonspor U19 Takımı kupasına kavuştu

Sahada büyük mücadele veren sporculara teşekkür eden Saka, "Onların büyük özverisi ve mücadelesiyle çok zorlu geçen bu sezonu çok şükür ki iki kulvarda da mutlulukla bitirdik. İnşallah onları daha iyi yerlerde görürüz, tüm temennimiz ve amacımız o." dedi.