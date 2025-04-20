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Samsunspor Alanya deplasmanına çıkıyor

Samsunspor Alanya deplasmanına çıkıyor

10:1220/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
AA
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Samsunspor'un Galatasaray maçındaki 11'i
Samsunspor'un Galatasaray maçındaki 11'i

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıları rakibini yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak. Gain Part Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.


Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 51 puanla 3. sırada girdi.


Son 3 haftada peş peşe mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, Alanyaspor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.


Samsun ekibinde sakatlığı sone eden Marc Bola'nın 2 hafta sonra yeniden formasına kavuşması beklenirken, sakatlıkları devam eden Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in durumu maç saatinde belli olacak.







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