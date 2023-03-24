Samsunspor 18 maçtır kaybetmiyor
Samsunspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
Samsunspor-Altınordu maç özeti
10’uncu dakikada Emirhan Aydoğdu’nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Erdi Dikmen’in kafa vuruşu üsten auta gitti.
35’inci dakikada gelişen Altınordu atağında verkaçlar ile son çizgiye inen Ali Dere’nin içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Ali Özgün’ün şutunu kaleci uzaklaştırdı.
66’ncı dakikada Alim Öztürk’ün ceza sahası dışından sert şutu kaleciden döndü. Dönen topa Douglas Tanque vurmak isterken Erdi Dikmen’in müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
- 68’inci dakikada penaltı noktasının başına geçen Tanque topu ağlara gönderdi: 1-0.
88'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içine giren Ahmet Sağat'ın şutu direğin dibinden auta gitti.
- 89'ncu dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Soner Aydoğdu, yerden düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Karşılaşma Samsunspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsunspor'dan 18 maçlık seri
1. Lig'de lider durumda bulunan Samsunspor, bu maçla birlikte yenilmezlik serisini 18'e çıkardı.
Samsun ekibi, bu süreçte 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.