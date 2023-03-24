|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Samsunspor-Altınordu: 2-0

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Altınordu'yu sahasında 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

22:39 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsunspor 18 maçtır kaybetmiyor

Samsunspor 18 maçtır kaybetmiyor

Samsunspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

Samsunspor-Altınordu maç özeti

10’uncu dakikada Emirhan Aydoğdu’nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Erdi Dikmen’in kafa vuruşu üsten auta gitti.

35’inci dakikada gelişen Altınordu atağında verkaçlar ile son çizgiye inen Ali Dere’nin içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Ali Özgün’ün şutunu kaleci uzaklaştırdı.

66’ncı dakikada Alim Öztürk’ün ceza sahası dışından sert şutu kaleciden döndü. Dönen topa Douglas Tanque vurmak isterken Erdi Dikmen’in müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL
  • 68’inci dakikada penaltı noktasının başına geçen Tanque topu ağlara gönderdi: 1-0.

88'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içine giren Ahmet Sağat'ın şutu direğin dibinden auta gitti.

GOL
  • 89'ncu dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Soner Aydoğdu, yerden düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşma Samsunspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Samsunspor'dan 18 maçlık seri

1. Lig'de lider durumda bulunan Samsunspor, bu maçla birlikte yenilmezlik serisini 18'e çıkardı.

Samsun ekibi, bu süreçte 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.




#Samsunspor
#Altınordu
#TFF 1.Lig
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.