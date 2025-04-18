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Samsunspor'da Alanyaspor mesaisi

Samsunspor'da Alanyaspor mesaisi

17:1718/04/2025, Cuma
AA
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Benasser ile Bola takımdan ayrı koşu yaptı.
Benasser ile Bola takımdan ayrı koşu yaptı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.


Parkurlu ısınma, pas, dar alanda yönsüz oyun yapan futbolcular, günü taktik idmanla tamamladı.


Samsun ekibinde sakatlığı nedeniyle 2 haftadır sahalardan uzak kalan Marc Bola, takımla çalışmalara katıldı. Hafif sakatlığı bulunan Youssef Ait Bennasser, takımdan ayrı koşu yaparken Celil Yüksel ise idmanda yer almadı.


Karadeniz ekibi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





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