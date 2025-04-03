Samsunspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Basına açık ilk 15 dakikalık bölümde ısınma hareketleri ve 5-2 oynayan futbolcular, daha sonra taktik çalışmayla günü tamamladı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Youssef Ait Bennasser, katılmadı.
Samsunspor Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.