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Samsunspor'da kale Szumski'ye emanet

1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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Haber Merkezi AA
Samsunsporda kale Szumskiye emanet
Szumski sözleşmeye imzayı attı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 30 yaşındaki Jakub Szumski ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2020-2021 sezonunda transfer olan Polonyalı kaleci, Süper Lig'de 20 maçta forma giydi.

Szumski, geçen sezon ise 1. Lig'de 33 karşılaşmada görev aldı.

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