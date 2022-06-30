Samsunspor'da kale Szumski'ye emanet

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 30 yaşındaki Jakub Szumski ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2020-2021 sezonunda transfer olan Polonyalı kaleci, Süper Lig'de 20 maçta forma giydi.

Szumski, geçen sezon ise 1. Lig'de 33 karşılaşmada görev aldı.

HOŞ GELDİN JAKUB SZUMSKI 🔴⚪💪🔥



Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. 🇦🇹 pic.twitter.com/sCAUw1ySHK REKLAM June 30, 2022