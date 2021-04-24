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Sehic devleşti, iki takım puanları paylaştı

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekibin Boşnak kalecisi İbrahim Sehic bir pozisyonda yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sehic devleşti, iki takım puanları paylaştı
Sehic, Hataysporlu futbolculara gol izni vermedi.

Ligin 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekipte Skubic, itirazları nedeniyle maç sonu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Sehic'ten üst üste muhteşem kurtarışlar

Ev sahibi ekipte kaleci Sehic bir pozisyonda yaptığı 3 kurtarışla maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Popov’un sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Akintola vurdu, Sehic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topa Boupendza’nın penaltı noktasındaki vuruşunda Boşnak eldiven yine başarılı oldu. Devamında kale önünde kalan topa Kamara vurdu, kaleci Sehic üçüncü kurtarışını yaparak gole izin vermedi.

İşte Sehic'in kalesinde devleştiği o anlar:



Trabzonspor-Fatih Karagümrük (CANLI)
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Trabzonspor-Fatih Karagümrük (CANLI)


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