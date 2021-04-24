Sehic devleşti, iki takım puanları paylaştı

Ligin 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekipte Skubic, itirazları nedeniyle maç sonu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Sehic'ten üst üste muhteşem kurtarışlar
Ev sahibi ekipte kaleci Sehic bir pozisyonda yaptığı 3 kurtarışla maça damga vurdu.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Popov’un sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Akintola vurdu, Sehic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topa Boupendza’nın penaltı noktasındaki vuruşunda Boşnak eldiven yine başarılı oldu. Devamında kale önünde kalan topa Kamara vurdu, kaleci Sehic üçüncü kurtarışını yaparak gole izin vermedi.
İşte Sehic'in kalesinde devleştiği o anlar:
🇧🇦🧤 İ. H. Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic kalesinde devleşiyor! #KONvHTY
⛔ Önce Akintola'ya
⛔ sonra Boupendza'ya
⛔ dönen topta Kamara'ya gol şansı vermedi!
😱 "Neler çıkardı Sehic öyle!"
🟢 İ. H. Konyaspor 0-0 A. Hatayspor 🔴
📺 #beINSPORTS HD 1 pic.twitter.com/usiPdd54Vk
🇧🇦🧤 İ. H. Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic kalesinde devleşiyor! #KONvHTY