Şenol Güneş: Sloven hakemler bize rastlıyor

Şenol Güneş, 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bölüm bölüm iyi işler yaptık. Bazı oyuncular öne çıktı" dedi.

"Cenk 65 dakika iyi çalıştı"

Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in maçta sakatlandığını hatırlatan Güneş, "Onları değiştirmek zorunda kaldım. Caner, Cengiz ve Cenk'i düşünüyordum. Cengiz de tendonunda sorun yaşadı. Ciddi bir durumu yok. Orkun ile Mert'in durumuna bakacağız. Cenk'in ne oynayacağı önemliydi. 65 dakika iyi çalıştı" diye konuştu.

Cenk Tosun: "Bu statta çok güzel anılarım var. Golle geri dönmek çok güzel oldu." pic.twitter.com/nSRvjJ9bQY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 11, 2020

"Sloven hakemler bize rastlıyor"





Hazırlık maçında oyuncuların durumunu görme şansı yakaladıklarını vurgulayan Güneş, "İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Göreceğimiz oyuncular vardı. Attığımız gollerdeki beceriler güzel. Beklerde ve kademelerde sıkıntı çektik. İlk yarıda yediğimiz golü saymıyorum. Rakip elle aldı. Sloven hakemler bize rastlıyor. Bu maçtaki dördüncü hakem Rusya'nın elle gol attığı karşılaşmayı yönetmişti" ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ta gol düellosu: 6 gol atıldı kazanan çıkmadı A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park’ta Hırvatistan’ı konuk etti. A Millilerin ilk yarısını 2-1 önde kapattığı karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı.Karşılaşmadan dakikalar;7. dakikada sol kanattan gelişen Hırvatistan atağında Ozan Kabak’ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Melnjak’ın şutu üstten auta çıktı.22. dakikada Hırvat savunmasına baskı yapan Cenk Tosun, Vida’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonucunda hakem Vincic penaltı kararı verdi.23. dakikada beyaz noktanın başına gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere bıraktı. 1-032. dakikada girdiği ikili mücadelede Mert Çetin’in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir, ceza sahasını içine sarkarak yaptığı düzgün vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-140. dakikada Caner Erkin’in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü buldu. 2-154.dakikada sağ kanattan Brekola’nın açtığı ortaya kimse dokunamadı. Ceza alanı içinde arka direğe yakın bölgede topla buluşan Pasalic, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-256.dakikada sol kanattan Orsic’in açtığı ortada ceza alanı içinde boş kalan Brekalo, kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-358.dakikada Berkay Özcan’ın ceza alanına gönderdiği topta Cenk şık topuk pasıyla yay üzerinde Cengiz Ünder’i gördü. Cengiz, sert ve düzgün bir plase vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 3-372.dakikada Okay’ın pasını alan Yusuf Yazıcı’nın yay üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Sluga’nın kucağında kaldı.⚽GOOL! Yusuf, Cenk ve Cengiz üçlüsünden müthiş bir organizasyon ve beraberliği yakalıyoruz. pic.twitter.com/tDAySRjofZ— TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020 A Milli Futbol Takımımız hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. pic.twitter.com/OeWcxcwZco— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 11, 2020

Dalic'ten Türkiye maçı yorumu: Memnun değilim Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları maçta iyi bir oyun olduğunu ve karşılaşmanın da dostça sona erdiğini söyledi."Defansta zayıftık"Dalic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok dostane bir maç oldu. Altı gol atıldı. Özellikle bundan memnun kaldığımı söylemek isterim. Memnum olmadığım nokta ise 3 gol yemiş olmamız. Bu 3 golün kendi suçumuz olduğunu düşünüyorum. Defansta bugün zayıftık" ifadelerini kullandı."Vida'yı değiştirmek istedik"Hırvat teknik adam, ikinci yarıya çıkmayan Vida'nın performansının sorulması üzerine ise, "Kendi planımıza göre oyuncularımızı sahaya sürdük. Bir süre oynadı daha sonra değiştirmek istedik. Oyuncu performanslarını daha sonra kendi içimizde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.Dalic, son olarak kadroya alamadıkları oyuncularının durumunu takip ettiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarına göre onlarla ilgili karar vereceklerini belirtti.Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktıVodafone Park'ta gol düellosu: 6 gol atıldı kazanan çıkmadı