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Spor

Serkan Asan'dan büyük hata

Pendikspor forması giyen Serkan Asan, Sivasspor maçında yaptığı hatayla takımın gol yemesine neden oldu.

14:21 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Serkan Asan zamanlama hatası yapınca seken topa dokunamadı. (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Serkan Asan zamanlama hatası yapınca seken topa dokunamadı. (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk eden Pendikspor, mücadelenin henüz 4. dakikasında 1-0 geriye düştü.


İstanbul temsilcisinde savunma oyuncusu Serkan Asan, yenilen golde büyük bir hataya imza attı.


Ceza sahasına seken topta zamanlama hatası yapan 24 yaşındaki oyuncunun dokunamadığı meşin yuvarlak, Madou Barrow'un önünde kaldı ve Gambiyalı futbolcu rahat bir şekilde fileleri havalandırdı.


Serkan Asan yaptığı hatanın ardından büyük üzüntü yaşadı.





#Pendikspor
#Serkan Asan
#Sivasspor
#Süper Lig
29 dakika önce
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