Serkan Asan'dan büyük hata

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Maç ev sahibi Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamladı. Alanyaspor ligde 6 maç sonra galibiyete ulaşarak 10 puanla 10. sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ise 4. mağlubiyetini alarak 15. sırada yer aldı. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.