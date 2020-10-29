UEFA AVRUPA LİGİ

Sivasspor Maccabi karşısında skoru koruyamadı: İkinci haftayı da puansız geçti

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz Kayode'nin attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. İsrail ekibinde Biton penaltıdan eşitliği yakalarken bu golün 5 dakika sonrasında bu kez Peretz skoru 2-1'e getirdi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Maccabi

Maccabi

Fotoğraf: KEMAL ASLAN

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv ekibine 2-1 yenildi.

Karşılaşmadan dakikalar;

8. dakikada Claudemir'in sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza alanındaki Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

13. dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortada müsait pozisyondaki Rikan, kale alanından topu ıskalayınca mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.

26. dakikada orta sahada rakibinden çaldığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Gradel'in sol çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Demir Grup Sivasspor;

  • Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

Maccabi Tel-Aviv;

  • Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil, Rikan, Glazer, Peretz, Biton, Shechter

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