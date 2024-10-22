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Sivasspor'a Pritchard'dan kötü haber

Sivasspor'a Pritchard'dan kötü haber

17:2722/10/2024, Salı
IHA
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Alex Pritchard, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 3 asist kaydetti.
Alex Pritchard, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 3 asist kaydetti.

Sivasspor Kulübü, Hatayspor maçında sakatlanan Alex Pritchard’ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Alex Pritchard’ın durumu hakkında kulüpten bilgilendirme yapıldı. Alex’in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.


Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:


"Trendyol Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde, pazar günü sahamızda Hatayspor ile oynadığımız karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Alex Pritchard’a yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Alex Pritchard’ın tedavisi sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."






#Süper Lig
#Sivasspor
#Alex Pritchard

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