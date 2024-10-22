Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde, pazar günü sahamızda Hatayspor ile oynadığımız karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Alex Pritchard’a yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Alex Pritchard’ın tedavisi sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."