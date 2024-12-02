Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.