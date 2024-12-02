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Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

18:102/12/2024, الإثنين
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Sivasspor
Sivasspor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Yiğidolar, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.





#Sivasspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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