Sporcular ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koştu: İstanbul Maratonu'nun kazananları belli oldu

42. İstanbul Maratonu koşuldu. Organizasyonda önce patent sonra tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Saat 09.00'da ise elit atletler maratona başladı.

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmedi. Bu kategorilerin yerine "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular yapıldı.

Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı.

Kademeli start verildi

Maratonun startı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak verildi.

Temizlik ve hijyene dikkat edilen startta sporcular sosyal mesafeye uyarak sıralandı. Birbiri arasında yaklaşık 1,5 metre mesafe bırakan sporcular, dörderli sıralar halinde beşer saniye aralıklarla yarışa başladı.

Böylece alanda, start anında ve parkurda yığılmaların önüne geçildi. Önlemler kapsamında sporcular, ısınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere yarış start alana kadar maskelerini takmaya devam etti.

Köprü ilk kez 2 kere geçildi

42. İstanbul Maratonu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların sosyal mesafeyi koruyabilmesi ve aralıklarla start alanına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan alanı sağladığı için start bu yıl Yenikapı'dan verildi. Sporcular, maratonun tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Altunizade'den dönen atletler, ikinci kez köprüyü geride bırakarak yarışı Yenikapı'da tamamladı.

Parkur

Yenikapı'da başlayan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyretti.

Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçen atletler, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerledi.

Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçen atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip etti ve buradan döndü. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son buldu.

Kenyalı atletler ipi göğüsledi

42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei ipi göğüsleyen isim oldu.