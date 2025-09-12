Süper Lig derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 7-16. haftaların maç programını açıkladı. Merakla beklenen kritik derbi karşılaşmalarının tarihleri de belli oldu.
8. Hafta | 4 Ekim Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Beşiktaş
11. Hafta | 1 Kasım Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Trabzonspor
11. Hafta | 2 Kasım Pazar - (20.00) Beşiktaş-Fenerbahçe
14. Hafta | 1 Aralık Pazar - (20.00) Fenerbahçe-Galatasaray
16. Hafta | 14 Aralık Pazar - (20.00) Trabzonspor-Beşiktaş