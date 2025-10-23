Süper Lig'de 10. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İşte maç programı.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
20.00 Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)