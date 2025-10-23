Yeni Şafak
Süper Lig'de 10. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

10:3923/10/2025, Perşembe
AA
Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İşte maç programı.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.


Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:
- Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)


- 25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)


- 26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)


- 27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)






