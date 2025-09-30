Süper Lig kulübüne kayyım atandı

Bu nedenle, CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince anılan şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 30/09/2025 tarihli talebi üzerine İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir."