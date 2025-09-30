Yeni Şafak
Süper Lig kulübüne kayyım atandı

20:0130/09/2025, Salı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa SK'ye kayyım atandı. Lacivert-beyazlı kulüp, TMSF yönetiminde olacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan soruşturma neticesinde Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketlere kayyım atadı.


Bu kapsamda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya da kayyım atandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. isimli şirketlerin de suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı, bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşılmıştır.


Bu nedenle, CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince anılan şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 30/09/2025 tarihli talebi üzerine İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir."




