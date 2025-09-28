Turgay Ciner, iş dünyasında uzun yıllardır adından söz ettiren bir isim. Enerji, madencilik, cam, lojistik ve medya sektörlerinde yaptığı yatırımlarla tanınan Ciner, son dönemde hakkında çıkan “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” ile gündemde. Peki Turgay Ciner kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte Turgay Ciner'in biyografisi...





TURGAY CİNER KİMDİR?

1 Mart 1956 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinde doğan Turgay Ciner, Laz kökenli bir aileden gelmektedir. Gençlik yıllarında ticarete atılan Ciner, kardeşiyle birlikte açtığı oto yedek parça dükkânıyla iş dünyasına adım attı. Daha sonra Almanya’dan Mercedes ithalatıyla kazandığı tecrübeyi, Irak’ta inşaat ve taahhüt işleriyle büyüttü.





1998’de Sabah Grubu’na ortak olarak medya sektörüne giren Ciner, kısa sürede Türkiye’nin en önemli medya patronlarından biri oldu. Habertürk TV ve Gazetesi, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarını bünyesine kattı. Ancak 2024 yılında tüm medya varlıklarını Can Grubu’na devrederek bu sektörden çekildi.





Ciner Grubu, bugün özellikle enerji ve madencilik sektöründe güçlü yatırımlarıyla biliniyor. Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. gibi projelerle dünya ölçeğinde etkili olan grup, ayrıca lojistik, cam üretimi ve spor alanlarında da faaliyet gösteriyor. Turgay Ciner, aynı zamanda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’nün de sahibi.





Serveti ve hayatı

Forbes Türkiye’nin 2023 yılı listesine göre Turgay Ciner’in serveti yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde. 2025 itibarıyla 69 yaşında olan Ciner, Artvin’in Hopa ilçesinden. 2006 yılında eski başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan’ın kızı Didem Özkan ile evlenen iş insanının iki çocuğu bulunuyor.





Tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Son günlerde ise Turgay Ciner’in adı hukukî bir süreçle gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, şüpheli sıfatıyla Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.





Soruşturma, örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama gibi suçlamaları içeriyor. Resmî kaynaklara göre Ciner şu an yurt dışında bulunuyor. Henüz resmî olarak tutuklanmış olmasa da yakalama kararı, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.







