Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

18:2128/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu öğrenildi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu öğrenildi.

Can Holding’e ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada Ciner Grubu altında faaliyet gösteren medya şirketlerinin Can Holding tarafından satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu belirlendi. Öte yandan soruşturma kapsamında Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş.'ye ve bağlı üç şirkete daha kayyum atanırken 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Can Holding'e yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Ciner Grubu altında faaliyet gösteren medya şirketlerinin satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu belirlendi. Bu nedenle iş insanı Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner'in şu an yurt dışında olduğu öğrenildi.

Kara para aklamaya yönelik kuvvetli bulgular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Can Holding' soruşturması kapsamındaki şüphelilerin sahibi ve yetkilisi olduğu Can Holding tarafından 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Grubu çatısı altındaki medya şirketlerinin satın alındığı tespit edildi. Anlaşma kapsamında Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show Televizyon Yayıncılık A.Ş., Habertürk Gazetecilik A.Ş., HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş., C Görsel Yayınları A.Ş., Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş., Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş. isimli medya kuruluşlarının satış ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve bulguların bulunduğu anlaşıldı. Bu nedenle, halihazırda yurtdışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Park Holding A.Ş.'ye kayyum atandı, 10 kişi gözaltında

Ayrıca, Turgay Ciner’in sahibi bulunduğu Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. isimli şirketlere ilişkin olarak, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF Başkanlığı yönetim kayyımı olarak atandı. Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işlediklerine dair kuvvetli şüphe bulunması; ayrıca suça konu eylemlerin, şüpheli Turgay Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine, Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28 Eylül 2025 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Park Holding A.Ş., Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ve AFC İthalat A.Ş. şirketlerinin yöneticisi olan 10 şüpheli hakkında bugün itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirildi.



#Turgay Ciner
#Can Holding
#Yakalama Kararı
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Turgay Ciner kimdir?