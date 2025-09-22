Yeni Şafak
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'nin bağlı olduğu şirkete kayyum atandı

18:40 22/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma genişliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülen Can Holding soruşturmasında, özel okul zinciri Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye kayyım atandığını bildirdi. Şirketin yetkileri TMSF'ye devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Can Holding” yetkilileri hakkında suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, daha önce kayyum atanan holding bünyesinde başka aktif şirketler bulunduğunu tespit etti.

Bir şirkete daha kayyum atandı

Bu kapsamda, suçtan elde edilen gelirlerin şirket faaliyetleri üzerinden aklandığına dair kuvvetli şüphe ve tespitler bulunduğu belirtildi. 04/02/2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme uyarınca, yeni tespit edilen Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş. için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Şirketin yönetim organı kararları ve işlemleri TMSF onayına bağlandı veya tüm yetkiler doğrudan TMSF’ye devredildi. Özel okul zinciri Doğa Koleji, bu şirket bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

Soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceği kamuoyuna duyuruldu.

