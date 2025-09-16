Kara paranın hesabı soruluyor

İstanbul'da 'kara para aklama soruşturması' kapsamında Can Holding'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

ADLİYEDE İFADE VERDİLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların, İstanbul Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Gözaltında bulunan 1 şüpheli daha jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Burada savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TEKDAĞ'A EV HAPSİ

Şüpheli Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C'nin üzerine atılı suçlardan tutuklan-masına, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

KAYYUM İNCELEME YAPTI

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 121 şirkete el konulmuş, TMSF kayyum olarak atanmıştı. Can Holding'e bağlı Can Ambalaj Şirketi’ne yetkililerin gittiği öğrenildi. Kayyum heyeti, şirketin Bahçelievler ilçesindeki merkezinde incelemelerde bulundu.

KAYNAK BELİRSİZ

Başsavcılık, kaynağı belirsiz gelirlerin Can Holding şirketinin hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin 11 Eylül’de soruşturma başlatmıştı.







