Can Holding'e operasyon: 5 şüpheli adliyeye getirildi

10:4515/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Can Holding'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Can Holding'e yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında Habertürk ve Show TV'nin yöneticisi Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu gözaltına alınan beş şüpheli adliyeye getirildi.

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.



Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan sabah saatlerinde 1 şüphelinin Ağrı'da yakalandığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.



NE OLMUŞTU?


Can Holding soruşturması Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk, Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirket TMSF'ye devredildi.



Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor. Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor. Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor. Başsavcılığın açıklamasında zanlıların hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezninde, ekonomik hayatta güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları belirtildi.


