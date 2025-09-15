Can Holding'e operasyon: 5 şüpheli adliyeye getirildi

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor. Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor. Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor. Başsavcılığın açıklamasında zanlıların hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezninde, ekonomik hayatta güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları belirtildi.