İyi Parti'de istifa depremi: İl Başkanı ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, partinin kuruluş değerlerinden uzaklaştığı gerekçesiyle görevini bıraktığını duyurdu. Uçak’ın istifasının ardından, Sakarya’daki 6 ilçe başkanı da görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.
Son zamanlarda istifalarla sarsılan İYİ Parti'den kopuşlar hız kazandı.
"Parti ilkelerinden ayrıldı"
Toplantıda konuşan Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.
6 ilçe başkanı da istifa etti
Öte yandan Uçak ile birlikte Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.