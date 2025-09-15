Yeni Şafak
İyi Parti'de istifa depremi: İl Başkanı ve 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

10:2615/09/2025, Pazartesi
İYİ Parti'de peş peşe istifalar.
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, partinin kuruluş değerlerinden uzaklaştığı gerekçesiyle görevini bıraktığını duyurdu. Uçak’ın istifasının ardından, Sakarya’daki 6 ilçe başkanı da görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Son zamanlarda istifalarla sarsılan İYİ Parti'den kopuşlar hız kazandı.

İyi Parti
Sakarya
İl Başkanı Ahmet Uçak, parti il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, beraberindeki ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu.

"Parti ilkelerinden ayrıldı"

Toplantıda konuşan Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.

6 ilçe başkanı da istifa etti

Öte yandan Uçak ile birlikte Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.


#İYİ Parti
#istifa
#Sakarya
