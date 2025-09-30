Ciner Grubu’ndan 12 yöneticiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.





SATIN ALMAYLA ‘KARA PARA AKLAMA’

Can Holding’e yönelik soruşturmada örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Kemal Can, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerinin kaynağını gizlemek suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Can Holding’in Show TV ve Habertürk gibi medya kuruluşlarını satın aldığı Ciner Holding’in sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Turgay Ciner, örgüt faaliyetleri kapsamında satın alma ve devir işlemlerinde mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.





5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada, Turgay Ciner’e ait Park Holding ve bu holdinge bağlı AFC, Zeyfa ve Silopi Elektrik şirketine TMSF tarafından kayyum atandı. Şirketlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskınlarda şirket yöneticisi olan 10 kişi gözaltına alındı. Can Holding soruşturmasında daha önce 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.

Medya grubunun başındaki Kenan Tekdağ ise ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.



