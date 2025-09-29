Yeni Şafak
Turgay Ciner’e yakalama kararı

Burak Doğan
G: 29/09/2025, Pazartesi
Turgay Ciner

Habertürk ve Show TV’nin de sahibi olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında, bu medya kuruluşlarının eski sahibi iş insanı Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkardı. Başsavcılık, medya kuruluşları el değiştirirken kara para aklandığına dair ciddi şüpheler olduğuna dikkat çekti. Ayrıca yurt dışında bulunan Turgay Ciner’e ait Park Holding A.Ş. ile bağlı şirketler AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’ye kayyum atandı.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can dün tutuklandı.


Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlendi. Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.


Diğer taraftan soruşturma kapsamında, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. Şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.


Öte yandan İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Can'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasını kararlaştırdı.


