Süper Lig ekibinde beklenmedik istifa

Trendyol Süper Lig'de oynanan 8. hafta karşılaşmalarının ardından bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Alınan kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcı görevinden istifa ettiğini yönetime bildirdi.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında oynanan maçların ardından takımlar milli araya girdi.
Rizespor'a 5-2 kaybedilen maçta tribünlerden yoğun tepki alan Belözoğlu, karşılaşma sonrası başkanla bir görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.
Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu istifa etti.
45 yaşındaki teknik adam için son kararı Antalyaspor yönetimi verecek.
Milli arada bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor'da da teknik direktör Markus Gisdol ile yollar ayrılmıştı.