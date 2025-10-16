Yeni Şafak
Süper Lig ekibinden taraftarlara müjde: Biletler ücretsiz olacak

Süper Lig ekibinden taraftarlara müjde: Biletler ücretsiz olacak

17:0616/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
AA
Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor sahasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı.


Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.


ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.






#Eyüpspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
