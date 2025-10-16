Yeni Şafak
Süper Lig 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Süper Lig 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

14:3616/10/2025, Perşembe
AA
TFF hakemleri açıkladı.
TFF hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:


18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan


19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan


20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın




#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
