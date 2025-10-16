Süper Lig 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın