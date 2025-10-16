Transfer ateşi yandı: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor!

Fenerbahçe ile Galatasaray, devre arası ve gelecek sezon transfer planlamalarını hızlandırırken, iki ezeli rakip için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Al-Hilal’de forma giyen 30 yaşındaki yıldız sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı takımların radarında. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız için Süper Lig ekiplerinin bonservis bedeli ödemeden transfer yapmayı planladığı belirtildi.
Devre arası ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İki dev takım, Al-Hilal forması giyen Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp orta saha için Türk ekiplerinin bir bedel ödemeden transferi gerçekleştirmek istediği aktarıldı.
Suudi temsilcisinin ise oyuncusuyla sözleşme yenilemek istediği vurgulandı.
İtalyanlar Savic'i Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve İngiltere Premier League'den takımların da istediğini yazdı.
Bu kulüpler arasında Juventus ile Chelsea'nin olduğu belirtildi.
Bu sezon Al-Hilal forması ile 6 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.