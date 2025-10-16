Transfer ateşi yandı: Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor!

Fenerbahçe ile Galatasaray, devre arası ve gelecek sezon transfer planlamalarını hızlandırırken, iki ezeli rakip için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Al-Hilal’de forma giyen 30 yaşındaki yıldız sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı takımların radarında. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız için Süper Lig ekiplerinin bonservis bedeli ödemeden transfer yapmayı planladığı belirtildi.

1 /7 Devre arası ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.



2 /7 Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İki dev takım, Al-Hilal forması giyen Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna katmak istiyor.



3 /7 Haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp orta saha için Türk ekiplerinin bir bedel ödemeden transferi gerçekleştirmek istediği aktarıldı.



4 /7 Suudi temsilcisinin ise oyuncusuyla sözleşme yenilemek istediği vurgulandı.



5 /7 İtalyanlar Savic'i Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve İngiltere Premier League'den takımların da istediğini yazdı.

6 /7 Bu kulüpler arasında Juventus ile Chelsea'nin olduğu belirtildi.

