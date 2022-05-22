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Takımı küme düştü: Kendisi gol kralı oldu

1. Lig'de 2021-2022 sezonunu 17 golle bitiren Ahmet Sağat, takımı NasaDoge Menemenspor küme düşmesine rağmen gol kralı olmayı başardı. Ligde 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez bir yerli oyuncu, en fazla gol atan isim oldu.

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Haber Merkezi AA
Takımı küme düştü: Kendisi gol kralı oldu
Ahmet Sağat'ın adı Süper Lig ekipleriyle anılıyor.

Toplam 901 golün atıldığı 1. Lig'de maç başına gol ortalaması 2,63 olarak gerçekleşti. Ligde 67 penaltı golünün yanı sıra futbolcular 18 golü kendi kalelerine gönderdi. Diğer gollerin 649'u ayakla, 167'si kafayla atıldı.

Gollerin 497'sini ev sahipleri, 404'ünü deplasman takımları atarken karşılaşmaların ilk yarılarında 395, ikinci devrelerinde 506 gole ulaşıldı.

Sezonu 64 golle tamamlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un en golcü takım unvanına ulaştığı ligde bu ekibi 57 golle İstanbulspor, 56'şar golle MKE Ankaragücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eyüpspor takip etti.

Lige veda eden Balıkesirspor'un 26 golde kaldığı ligde Adanaspor ve Kocaelispor, fileleri 40 kez havalandırabildi.

7 sezon sonra gol kralı Türk oyuncu oldu

NasaDoge Menemenspor formasıyla 17 gole ulaşan Ahmet Sağat, takımı lige veda etmesine rağmen ligin en golcü ismi oldu. Golcü futbolcu, 2013-2014'te 19 golle Manisasporlu Slavko Peric'le gol krallığını paylaşan Balıkesirsporlu Muhammet Reis'ten 7 sezon sonra bu unvanı kazanan yerli oyuncu oldu.

Ahmet Sağat'ı 16'şar golle Ankara Keçiörengücü'den Emeka Eze ve İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz, 14 golle Eyüpsporlu Umut Bulut izledi.

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